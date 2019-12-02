Sandıklı'dan kısa kısa

02.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:48

İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan Sandıklı'lılar Balçova'da bir araya geldi.



Bir tesiste kahvaltılı progrmada bir araya gelen Sandıklılar adına konuşan organizasyon komitesi adına konuşma yapan Adnan Sarısayın, "Bugün hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizle buluşmak, tanışmak, kaynaşmak sevgi ve muhabbeti arttırmaktır. Hemşehrilik bilinciyle kahvaltımıza katılım sağlayan Sandıklılı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Sandıklı Belediyesi "Ege Tanıtım Günleri"nde yerini aldı

Ankara Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" yapılan açılış töreniyle başladı.

Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinden gelen katılımcıların oluşturduğu fuar alanında, Sandıklı Belediyeside açtığı stantla ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Türkiye ve yurt dışında olmak üzere ilçenin tanıtımını yapmak için bütün fuarlara katılmaya gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ankara'daki fuarada katıldıklarını ve ilçenin adını duyurmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Sandıklı Belediyesi'nin standının vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini belirten Çöl, şöyle konuştu:

"Ankara'daki hemşehrilerimiz tarafından da sıklıkla ziyaret edilen standımızda misafirlerimize leblebi, lokum, çeşitli meyve kurusu gibi ikramlarımızın yanı sıra Hüdai Kaplıcalarımızın tanıtımıyla ilçemizle ilgili geniş bilgiler verilerek, basılmış olan kitaplar hediye ediliyor. Bu tür fuarların ilçenin adını duyurması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geldiği ölçüde de bu tür organizasyonlarda yer alıyoruz."

Kaynak: AA