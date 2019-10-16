Sandıklı'dan kısa kısa

16.10.2019 16:36

Sandıklı Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, makam odasında meclis üyeleriyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatı Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

Harekatın Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını belirten Başkan Çöl, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Bu çerçevede, Belediye meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

Dünya Ruh Sağlığı Haftası

Sandıklı'da Dünya Ruh Sağlığı Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki eğitimde Dr. Yavuz Çoban, ilçe milli eğitim personeline ruh sağlığı hakkında bir sunum yaptı.

Kaynak: AA