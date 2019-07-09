Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu.

Ece Mahallesi cami yapımı için tahsis edilen alanı ziyaret eden Başkan Çöl, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çöl, yapılacak cami ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi mimariye uygun yapılacak camimiz, bölgenin en büyük eseri olacak. Bu caminin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

-Başkan Çöl, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yıldız Karate Gençlik Spor Kulübünün başarılı sporcularını ödüllendirdi.

Ece mahallesindeki kulüp binasındaki ödül törenine katılan Başkan Çöl, başarılı karatecilere yeni kuşak ve belgelerini takdim ederek tebrik etti.

Kulüp Eğitmeni İzzet Yıldız, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Karate kursumuzda başarılı olan çocuklarımıza kuşak ve belgelerini takdim ettik. Spora duyarlı Anne ve babaları tebrik ediyorum. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA