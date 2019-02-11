Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri İlçede Zafer Mahallesi, TOKİ Konutları ve Fatih Mahallesinde ev ziyaretleri yaparak vatandaşlar ile bir araya geldiler.



Yerel seçimlerde kadınlara büyük işler düştüğünü belirten Çöl, "Kadın Kollarımız ile mahalle toplantılarımız devam ediyor. Zafer Mahallemiz TOKİ Konutları ve Fatih mahallemizde Tepekentte hemşerilerimize misafir olduk. Unutmadık söz verdiniz doğalgaza sizinle kavuştuk.Yaparsanız yine siz yaparsınız Başkanım dediler. Ne mutlu ki bize, bu güvene layık olabildik. Önümüzde yerel seçimlerde kadınlarımıza büyük işler düşüyor. İnşallah hep birlikte daha güzel hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip eder." dedi.

Kaymakam Tortop'dan okul ziyaretleri

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki okul ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi ve Şehit Ahmet Yumak Anaokulunda incelemeler yapan Tortop, okulun fiziki durumu ve okuldaki faaliyetler hakkında okul idarecilerinden bilgiler aldı.

Sınıflarda öğrencileri de ziyaret eden Tortop, öğrencilere planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının yanı sıra bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu.

Kaymakam Tortop'un okul ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Kaymakamlık Yazişleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Fatih Mahallesi Muhtarı Gazanfer Altıntaş eşlik etti.

Kaynak: AA