Sandıklı'dan Kısa Kısa

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 6- 10 Nisan Polis haftası dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, ilçe Kaymakamı Köksal Şakalar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Şakalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl:

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çöl, mesajında, Türk polis teşkilatının toplumsal barışın, huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.

Polislerin görevlerini zor şartlar altında, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla, vatan ve millet sevgisiyle, ciddi bir sorumlulukla yerine getirdiğini aktaran Çöl, "Aziz vatanımızın her karış toprağında canla başla durmaksızın büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.