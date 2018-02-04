Sandıklı'dan Gönderilen Bükmeler Kilis'te Dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden, Afrin'e düzenlenen harekatta görev alan Mehmetçikler için gönderilen yöreye özgü mercimekli bükmelerin Kilis'te dağıtıldığı bildirildi.

Sandıklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ile belde ve köylerinde vatandaşlarca yapılan yöreye özgü 62 bin bükme, iki araçla Sandıklı Belediye Meydanı'ndan dualarla Afrin'e düzenlenen harekata katılan Mehmetçikler için sınırdaki Kilis'e gönderildi.

Kilis'e ulaşan bükmeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edildi ve buradan Kilis Belediyesi ekiplerince dağıtımı yapıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklıların gayretleriyle 24 saatte yapılan yöre lezzetlerinden 62 bin mercimekli bükmelerin yerine ulaşmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun. yüzlerde bir tebessüm, ağızlardan dökülen bir dua... Hepsi bunun içindi. Manevi olarak yanlarında olduğumuzun bir göstergesi olarak askerimize, polisimize savaş mağduru kardeşlerimize bir ikramdı, bir seferberlikti. Bu birlik, beraberlik ve çalışmada bizlere destek olan tüm STK'lara, muhtarlarımıza, sabahlara kadar fedakarca gözlerini yummadan çalışan annelere, bacılara ve gönül veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum."