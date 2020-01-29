Sandıklı'dan, Elazığ'daki depremzedelere yardım

29.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:44

Sandıklı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 3 tır deprem bölgesine gönderildi.

Sandıklı Belediyesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılması için yardım kampanyası başlattı.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri 3 tıra yüklendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ilçe halkına teşekkür etti.

Yardımların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün koordinasyonunda deprem bölgesine intikal edeceğini aktaran Çöl, şöyle konuştu:

"Bugün, 15 bin giysi, 2 bin 230 battaniye, 286 ısıtıcı, 100 adet yorgan, 100 paket çocuk bezi, 411 çift ayakkabı, 10 ton patates ve soğan, 1 ton kuru bakliyat ile daha sayamadığımız pek çok ürünün yanında, 81 bin 670 Türk lirası ve 325 Avro, kadim ilçemiz tarafından kardeşlerimize teslim edilmek üzere yola çıkıyor. Allah sizlerden razı olsun, yapmış olduğumuz yardımları izzeti dergahında kabul etsin."

Konuşmanın ardından 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kaynak: AA