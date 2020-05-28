Sandıklı'daki tarlalarda haşhaşlar çiçek açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sandıklı'daki tarlalarda haşhaşlar çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki tarlalarda açan mor ve beyaz renkli haşhaşlar görsel şölen oluşturuyor.

Sandıklı'daki tarlalarda haşhaşlar çiçek açtı
28.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:21

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki tarlalarda açan mor ve beyaz renkli haşhaşlar görsel şölen oluşturuyor.

Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'daki tarlalar her yıl mayıs ayında mor beyaza bürünüyor.

Kent ekonomisine katkısının yanı sıra haşhaş bitkisi, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da kullanılıyor.

İlçeye bağlı Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, haşhaşın renklerine göre kapsülünün içerisindeki tohumlarının belirlendiğini söyledi.

Haşhaşın bölgeye özgü bir bitki olduğunu dile getiren Bayar, şunları kaydetti:

"Bölgemize özgü olan bu haşhaş bitkisi yılın bu aylarında çiçek açar. Mor beyaz renklerdeki görüntüsü, insanların ilgisini çeker. Yol kenarlarından geçenler de tarlarlarda oluşan görsellikle fotoğraf çektirirler. Bu bitki çiçeği açtıktan sonra kapsül yapmaya başlar. Zamanla bu kapsül olgunlaşır ve hasadı yapılır. Haşhaşın kapsülünü devlete, tohumlarını da tüccarlara satıyoruz."

Bayar, ilçede 23 bin dekar arazide haşhaş ekimi yapıldığını ve satış fiyatının üreticiyi memnun ettiğini anlattı.

İklim şartlarına göre haşhaş veriminin de değişiklikler gösterdiğini aktaran Bayar, "Haşhaş çok ayrı bir bitki ve her yıl aynı verimi alamıyorsunuz. Hava şartlarının yanı sıra, üreticinin ekili arazisine bakımıyla haşhaş veriminde değişiklik oluyor. Kırsal kesimlerde biraz verim düşük, sulak alanlarda ise daha yüksek verim alınıyor. Arpa, buğday gibi bitkilere nazaran haşhaşın ekonomik getirisi daha iyi. Tohumu yağ sanayinde, kapsülü de tıp alanında kullanılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Özkan Uğur Acun Ilıcalı Hande Ataizi Seren Serengil
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sandıklı'daki tarlalarda haşhaşlar çiçek açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 15:24:40. #1.15#
title