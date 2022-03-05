Sandıklı'daki okullarda "Aile Okulu" semineri yapıldı - Haberler

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Sandıklı'daki okullarda "Aile Okulu" semineri yapıldı

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'daki okullarda

Sandıklı'daki okullarda "Aile Okulu" semineri düzenlendi.

Sandıklı'daki okullarda "Aile Okulu" semineri düzenlendi.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından ailelere yönelik yapılan "Aile Okulu" semineri ilçedeki bütün köy okullarında yapıldı.

Seminerde çocuklarla birlikte nitelikli zaman geçirmenin sosyal ve duygusal yönüne çok olumlu katkıları olduğu anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bu semineri ilçedeki bütün köy okullarında düzenledik. Bu vesilesiyle bir çocuğun hayatının daha da güzelleşebileceğini anlattık. Seminerimizi aynı aşk ve heyecanla ülkenin farklı yerlerinde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Mehmet Yılmaz, Güncel, Haberler

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