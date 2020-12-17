Sandıklı'da zabıtadan fiyat denetimi

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda, zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Çöl, fiyat denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar ve büfe gibi İşletmeler belirli aralıklarla denetleniyor. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyat etiketi vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy