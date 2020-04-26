Sandıklı'da zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren unlu mamül üretim yerlerinde Ramazan pidesi gramajı denetiminde bulundu.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren unlu mamül üretim yerlerinde Ramazan pidesi gramajı denetiminde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajının yanı sıra üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaptı.

Ekipler, denetimde çalışanların hijyen koşulları, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını denetledi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar hatırlatılarak, maske, bone ve eldiven takılması zorunluluğu, fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği belirtildi.

Kurallara uyan ve hassasiyet gösteren fırıncılara teşekkür edildi.

Kaynak: AA