Sandıklı'da zabıta ekiplerinden, fiyat denetimleri Sandıklı Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile fiyat artışı yapılan kolonya ve dezenfektan fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sandıklı Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile fiyat artışı yapılan kolonya ve dezenfektan fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.



Virüsten korunmak için tercih edilen hijyen malzemelerinin satışında yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için sabun, kolonya, ıslak mendil gibi vatandaşların son günlerde sıklıkla kullandığı ürünlerin fiyatları Sandıklı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Denetimlerin aralıksız olarak devam ettirileceğini belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Bilindiği üzere Sağlık Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda bütün yurt genelinde alınan önlemlere Sandıklı Belediyesi olarak bizler de uyarak vatandaşlarımızın sağılığını koruma noktasında gereken adımları kararlılıkla atmaktayız." dedi.

Bu çerçevede ilçede vatandaşların sağlığını korumak ile bunun yanında özellikle son zamanlarda bazı il ve ilçelerde vatandaşlara fazla para ödetmek suretiyle vurgun yapmak isteyen art niyetli kişiler olduğunu gözlemlediklerini belirten Çöl, "Şükür ilçemizde böyle art niyetli esnaflarımız hiçbir zaman olmadığı gibi fiyat artışı konusunda herhangi bir problem yaşanmadı. Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerinde de böyle bir konuya rastlamadı. Halkımız rahat olsun. Sağlık Bakanlığımızın belirttiği kriterleri fazlasıyla yapmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA