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Sandıklı'da yeni yıl denetimi yapıldı

Sandıklı'da yeni yıl denetimi yapıldı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Sandıklı'da jandarma ekipleri, uygulama noktalarında yeni yıl denetimi yaptı.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Sandıklı'da jandarma ekipleri, uygulama noktalarında yeni yıl denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hüdai Kaplıcalarında geniş güvenlik önlemleri altında vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmeleri için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde drone ile birlikte dedektör köpekler "Kan" ve "Tunç"u da kullandı.

Denetimlerde, uygulama noktalarındaki araçlar, tek tek kontrol edilirken bazı eksikleri tespit edilen sürücülere de hakkında cezai işlem yapıldı.

Sürücülerin yeni yılını tebrik eden ekiplerin denetim faaliyetleri gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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