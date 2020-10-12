Sandıklı'da yangın söndürme eğitimleri devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak verilen yangın söndürme eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak verilen yangın söndürme eğitimleri devam ediyor.

İlçede son eğitim Sandıklı Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonunda çalışan trafik polislerine yönelik yapıldı. İtfaiye müdürlüğüne bağlı personeller tarafından verilen eğitimlerde 'yangına müdahale, yangın tüpü kullanımı, yangını kontrol altına almak için yapılacak önlemler, yangını tetikleyen faktörler, yangında dikkat edilmesi gereken unsurlar ve yangın sırasında yapılacaklar' konusunda detaylı uygulamalı eğitimi verildi.

Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, isteyen kurum ve kuruluşlara yangın söndürme eğitimi verilebileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı