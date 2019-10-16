Sandıklı'da yangın eğitimleri
Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki kamu kurum ve kuruşlarında görev yapan memurlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor.
Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki kamu kurum ve kuruşlarında görev yapan memurlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor.
İtfaiye ekipleri, Sandıklı Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polislere yangına müdahale, ilk yardım ve gerekli tedbirlerin alınması konularında çeşitli eğitimler verdi.
Ekipler, polislere, teorik eğitimlerin yanında, yangında hayat kurtaracak kritik bilgileri de paylaştı.
Eğitimlerin, ilerleyen günlerde yine devam edeceği öğrenildi.