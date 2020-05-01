Sandıklı'da yağmur ve dolu etkili oldu
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Sandıklı'da yağmur ve dolu etkili oldu

Sandıklı'da yağmur ve dolu etkili oldu
01.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:37

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğleden sonra başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğleden sonra başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

İlçede aralıklarla devam eden yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Bir anda yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Dolu sonrası meyve ve sebzelerin zarar görmesinden korkulduğu belirtildi. Yağışlı havanın hafta içi de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Sandıklı'da yağmur ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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