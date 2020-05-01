Sandıklı'da yağmur ve dolu etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğleden sonra başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğleden sonra başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.

İlçede aralıklarla devam eden yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Bir anda yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Dolu sonrası meyve ve sebzelerin zarar görmesinden korkulduğu belirtildi. Yağışlı havanın hafta içi de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA