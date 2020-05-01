Sandıklı'da yağan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü
01.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:15
Sandıklı'da yağan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Sandıklı'da yağan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Yaklaşık 1 saat yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Yağışa trafikte yakalanan vatandaşlarda su birikintileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yağışlı havaların bir hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA