Sandıklı'da Vergi Haftası etkinlikleri - Haberler

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Sandıklı'da Vergi Haftası etkinlikleri

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'da Vergi Haftası etkinlikleri

Sandıklı ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Çoban, Malmüdürü Ali Fevzi Kayacan, Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü personelleri Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.

Sandıklı ilçesinde Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Çoban, Malmüdürü Ali Fevzi Kayacan, Vergi Dairesi ve Malmüdürlüğü personelleri Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.

???????Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kaymakam Eflatun Can Tortop, vatandaş ve devlet arasındaki vergi ilişkisi sosyal devletin de temelini teşkil ettiğini söyledi.

Tortop, "Veren, devletin giderine katkıda bulunur, alan bunu altyapı ve yatırım ile vatandaşına yansıtır. Bu duygularla 33. Vergi Haftasını en iyi dileklerimle kutluyor, mükelleflerimize bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

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