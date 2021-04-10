Sandıklı'da Türk Kızılay Şubesi açıldı
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Sandıklı'da Türk Kızılay Şubesi açıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da Türk Kızılay Şubesi açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Türk Kızılay'ı şubesi açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Türk Kızılay'ı şubesi açılışı gerçekleştirildi.

Bedesten Çarşısı içerisinde yeni şubenin açılışına, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yakın, açılışta yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da Türk Kızılay şubesinin 7'ye ulaştığını söyledi.

İlçelerde yeniden şubeleşme içerisinde olduklarını dile getiren Yakın, şöyle konuştu:

"Sandıklı Şubemizin açılmasıyla Afyonkarahisar'da temsilciliğimiz 7 oldu. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu yerleri boş bırakmasınlar ve hayırseverlerden bu derneği desteklemelerini ve ellerinden gelen yardımları sunmalarını istiyoruz."

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop da "Mağdur ve mazlumların her zaman yanında olan Kızılay'ın ilçemizde benim çalıştığım dönemde temsilciliğinin olmamasının eksikliğini ve üzüntüsünü yaşıyorduk. Bugün bu açılışla inşallah bu eksikliğimizi gidermiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şubenin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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