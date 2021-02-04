Sandıklı'da trafik denetimleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

???????İlçe merkezindeki Yunus Emre Bulvarında gerçekleştiren uygulamada ekipler, eksik evrak, emniyet kemeri kullanımı denetimi yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy