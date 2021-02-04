Sandıklı'da trafik denetimleri
04.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:46
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.
???????İlçe merkezindeki Yunus Emre Bulvarında gerçekleştiren uygulamada ekipler, eksik evrak, emniyet kemeri kullanımı denetimi yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar ve motosikletler ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy