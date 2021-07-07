AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
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AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Polisin yaptığı denetimler Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, alkollü araç kullanılmasının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polisin yaptığı denetimler Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, alkollü araç kullanılmasının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstasyon caddesinde 4 saat süren denetimlerde, sürücülere alkol testi ile araçların evrak kontrolleri yapıldı.

Ekipler, denetimlerde alkollü araç kullandıkları tespit edilen ve eksik evrakı bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımından kaynakları kazaları önlemek amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirdi.

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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