Sandıklı'da "Süslü kadınlar" bisiklet turu

23.09.2019 12:16

Bu yıl 7. düzenlenen "Süslü kadınlar" bisiklet turu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ilk kez yapıldı.

Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen yaklaşık 100 kadın bisikletleri ile Sandıklı sokaklarını turladı.

Bisiklet turuna katılan kadınlar adına konuşan Ezel Güler, süslü kadınlar bisiklet turunun ilk olarak 2013 yılında İzmirde başladığını belirtti.

Turun Türkiye'de bütün kadınların dikkatini çektiğini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Biz bisiklete binen kadınlar olarak bisikletin çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Çevrenin doğanın kirlenmesinin nedeni biz insanlarız. Doğanın dengesini bozduk ve bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünmemiz gerekir. Bizde bisiklete binerek buna bir katkı sağlayabiliriz. Eğer uygun bisiklet politikası ve uygun yollar olur ise işe veya ulaşacağımız yere bisiklet ile gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizi giyerek bisiklet ile ulaşım sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacı ile süslendik ve bisikletlerimizle yola çıktık. Sandıklı'da bizde bisiklete binen kadınlar olarak motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil bizim pedal seslerimiz olacak. Yoldaki bisikletlilere saygı istiyoruz."

Daha sonra Sandıklı caddelerini turlayan kadınlar yaklaşık 1 saatlik süren bisiklet etkinliği sonunda dağıldı.

Kaynak: AA