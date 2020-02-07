Sandıklı'da şehit kütüphanesi çalışmaları yapılıyor

07.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:20

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu tarafından okul bünyesinde oluşturulan kütüphanenin duvarları Milli Mücadeleyi anlatan alçı rölyef çalışmaları ile süsleniyor.



İstanbul Vezneciler'de bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem'in isminin verildiği kütüphanenin duvarında rölyef çalışması yapılıyor.

Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ali Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanedeki çalışmaları öğrencileriyle birlikte yaptıklarını söyledi.

Kalıcı bir eser bırakmak için kütüphanenin duvarında Milli Mücadeleyi anlatan rölyef çalışması yaptıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Türk kadınının Milli Mücadele'deki yerini anlatan mermi taşıyan kadınlar, sırtında çocuğu ile cepheye yardıma giden bir kadın, kağnılar ile cephane taşınması gibi olayları işliyoruz. Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardayız. Kocatepe Anıtı oluşacak. Şehit olmuş askerin bayrağı ve silahı bırakmayışı, yaralıları tedavi edenler, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Anıtı gibi figürler yapıyoruz."

"Görsel Sanatlar derslerimizi burada işlediklerini ve öğrencilerin rölyef çalışmasını burada öğrendiğini aktaran Eren, çalışmalarda Türk milletinin bir bütün olduğunu göstermek istediklerini dile getirdi.

Eren, "Milli Mücadeleyi sadece Çanakkale bölgesine değilde bütün bölgelere yaydık. Anıtı da haliyle doğu tarafına yaptık. Bu da çocuklarımıza bir mesaj oluyor. Birlikteliği, bütün Anadolu'nun, bütün vatanın birlikte olduğunu, başı sıkıştığında, dara düştüğünde hepsinin tek yumruk olabileceğini öğrencilerimize de ifade ediyoruz." dedi.

Okulun Müdür yardımcısı Hanife Gülver Akdaş ise oluşturulan kütüphanenin açılışının Mart ayı içerisinde yapılacağını aktardı. Akdaş, şöyle devam etti:

"Bizler öğretmenler olarak çocuklarımıza, neden bu kadar mücadele verilmiş, neden bu kadar şehit olunmuş. İnsanlar canlarını bu uğurda nasıl bu kadar verebilmiş bunun anlatılmasının ve bilincinin yaşamasının gayesini taşıyoruz. Kütüphanemize şehit polis memuru Yaşar Özlem'in adını verdik. Açılışını Mart ayı içerisinde yapacağız. Kütüphanemize de kitap yardımlarını bekliyoruz."

Kaynak: AA