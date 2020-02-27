Sandıklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

27.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:46

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi Ulu Camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Regaip Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı.

Öğle namazı sonrası İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve görevli imam hatipler tarafından özel bir kutuda iki küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak cami içerisinde halkın ziyaretine sunuldu.

Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar cami önünde uzun kuyruk oluşturdu.

İlçe Müftüsü Mehmet Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulu camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Kutsal emanetin sadece Arife ile kandil günlerinde ziyarete açıldığını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Sakal-ı Şerif'e yapılan ziyaret, Peygamber efendimize olan sevgi ve muhabbetin bir tezahürüdür. Müslümanlar, Peygamber efendimizin sakalını görmek ile sanki 'kendisini görmek' gibi bir sevince coşkuya ulaşıyorlar. Bu ibadet değil, Peygamber efendimizin hatırasını yad etmektir. Bu konuda yanlış söz söyleyenleri biz burada uyarıyoruz. Biz burada dinin emri oruç ve namaz gibi bir ibadet yerine getirmedik."

Caminin İmam hatibi Halil İbrahim Akşal da insanların Peygamber efendimize olan sevgisini ve muhabbetini Sakal-ı Şerifi görerek nail olduklarını anlattı.

Sakal-ı Şerifin iki tüpte muhafaza edildiğini aktaran Akşal, "Burada yapılan ziyaret Peygamber efendimize olan hürmet ve muhabbettir. Onu anmak ve onun sünnetini ihya etmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA