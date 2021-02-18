Sandıklı'da, Regaip Kandili öncesi camiler dezenfekte edildi
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Sandıklı'da, Regaip Kandili öncesi camiler dezenfekte edildi

18.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:22
Sandıklı'da, Regaip Kandili öncesi camiler dezenfekte edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Regaip Kandili öncesi camiler dezenfekte edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Regaip Kandili öncesi camiler dezenfekte edildi.

Sandıklı Belediyesi tarafından kandil için ilçedeki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için cami ve ibadethaneleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirterek, "Ekipler dezenfekte yanında cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların da temizliğini gerçekleştiriyor. Manevi duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı mübarek Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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