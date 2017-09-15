Sandıklı'da "Pembe Raketler" Turnuva Ödülleri Dağıtıldı

Sandıklı ilçesinde, "Pembe raketler" turnuva ödülleri dağıtıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Sandıklı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Kaymakamlık, belediye ve Gönüllü Hanımlar Derneği tarafından ortaklaşa olarak Sandıklı Kapalı Spor Salonu'nda 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Pembe Raketler" masa tenisi turnuvasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından takdim edildi.



İlçede sporun yaygınlaştırılmasının önemli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Çöl, ödül töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sporun yaygınlaşması, her yaş grubuna hitap edebilmesi için başta Sandıklı Gençlik İlçe Spor Müdürü Abdullah Ender Erdoğmuş'a değerli personellerine, beden eğitimi öğretmeni Hakan Yalçın ve diğer spor hocalarına çok teşekkür ettiğini söyledi.



Çöl, "İlçede bu yaş grubunda ilk defa düzenlenen bu turnuva sayesinde spora uzak kalmış yada fırsat bulamayan hanım kardeşlerimizin tekrar spor salonlarına gelmelerine olanak tanıdılar." dedi.



Ödül töreni, Çöl'ün masa tenisi turnuvasında dereceye giren yarışmacılara madalya takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.