Sandıklı'da orman yangını

01.09.2019 19:18

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Tokalı Kanyonu girişinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kayalık ve dağlık arazi nedeniyle yerden müdahelenin yapılamadığı yangına helikopterler ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik söndürme ve soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar çam ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA