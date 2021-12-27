Sandıklı'da öğrenci velilerine "Ailede mutluluğun sırları" konferansı verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı etkinlikleri final programında öğrenci velilerine "Ailede mutluluğun sırları" konferansı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk tarafından Sandıklı Belediye Düğün Salonunda verilen konferansa çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Yoğun ilgi ve katılımdan dolayı ailelere teşekkür eden Öztürk, ailede mutlu olmanın sırlarının 7 başlıkta toplandığını ifade etti.

Birincisinin niyet olduğun u kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"İkincisi vizyon ve misyon oluşturmaktır. Üçüncüsü bir aile anayasasıdır. Dördüncüsü aile kültürü ve aidiyet kültürüdür. Beşincisi finansal okuryazarlık yani nitelikli para yönetimidir. Altıncısı nitelikli zaman kullanma ve geçirebilmeyi yönetmektir. Yedincisi ise sevgi diliyle iletişim kurmaktır. Aile insanın kendi özgür ve özgün iradesiyle kurduğu devlettir."

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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