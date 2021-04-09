Sandıklı'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Sandıklı'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol A. (46) idaresindeki plakasız motosiklet, Çakır Mahallesi Kapalı Pazar yeri yakınlarında bulunan yolda devrildi.

Kazada sürücü Birol A. ve arkasında bulunan Mesut E. (52) yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine sevk edildi.

Mesut E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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