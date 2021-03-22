Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı

22.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:57
Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Seren Serengil Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:58:02. #1.15#
title