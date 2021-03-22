Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
22.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:57
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy