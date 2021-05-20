Sandıklı'da minik öğrencilere "İngilizce ilk adım" projesi
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Sandıklı'da minik öğrencilere "İngilizce ilk adım" projesi

Sandıklı'da minik öğrencilere 'İngilizce ilk adım' projesi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hatice Turan Anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Tuğba Kılıç öğrencileriyle birlikte "Miniklerin İngilizceye İlk Adımı" adlı bir projeye imza attı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hatice Turan Anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Tuğba Kılıç öğrencileriyle birlikte "Miniklerin İngilizceye İlk Adımı" adlı bir projeye imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteklediği e-Twinning platformunda kuruculuğunu Hatice Turan Anaokulu okulöncesi öğretmeni Kılıç ve Çanakkale'den okul öncesi öğretmeni Firdevs Kaçar ile birlikte üstlendi.

Proje hakkında bilgiler veren öğretmen Kılıç, projeye 10 farklı ilden 10 öğretmen ve öğrencilerle projeyi yürüttüklerini söyledi.

Anaokulu öğrencilerinin karşılaşacağı konulardan birinin de İngilizce dil eğitimi olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Peki neden onlara şimdiden belli başlı kalıpları vermiyoruz? Onları dil öğretimine hazırlamak hedefimizdir. Hem de bunu eğlenceli aktiviteler ve Web2 araçları ile yapıyoruz. Öğrencilerimize İngilizceyi, renkler, hayvanlar, sayılar, gibi basit kalıplar vererek öğretmek, İngilizce dil eğitimine sağlam temel atmalarını sağlıyor. Çeşitli web2 araçları ile teknolojik yeterliliklerini geliştiriyorlar. İşbirliği ve iletişim halinde çalışıp farklı şehirlerde arkadaşlar ile ortak ürünler oluşturuyorlar. Çocuğun anadili öğrenme ve geliştirme evrelerini yaşadığı bu dönem açıktır ki bir başka dille tanışmaya doğal olarak elverişli olduğu bir dönemdir. Buna göre yabancı dil öğrenmeye ne kadar erken başlanırsa dili öğrenmek o kadar kolaylaşır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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