Sandıklı'da Merkez Camisi'nin temeli atıldı
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Sandıklı'da Merkez Camisi'nin temeli atıldı

15.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:47
Sandıklı'da Merkez Camisi'nin temeli atıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Merkez Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Merkez Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yunus Emre Bulvarında gerçekleştirilen Merkez Camisinin temel atma törenine Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Işık, Sandıklı Cami Kuran Kursu, Müştemilatı Yapma ve Yaşatma Derneği üyeleri, yüklenici firma temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, iyi dilek ve temenniler ile sürerken hep birlikte yapılan duanın akabinde, protokol tarafından başlatılan temel atma işlemiyle sona erdi.

Temel atma programından sonra bir açıklama yapan Başkan Çöl, "İlçemize kazandırmış olduğumuz muhteşem camimizin temellerini hep birlikte atmış oluyoruz. Bu eserde emeği geçen başta derneğimize, dernek yetkililerimize, bakanımıza, milletvekillerimize ben canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kadim ilçemiz, bu eseri en güzel şekilde inşa edip, faaliyete açacaktır. Ben en kısa sürede kazasız belasız bitmesini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyor, Sandıklımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da Merkez Camisi'nin temeli atıldı
Sandıklı'da Merkez Camisi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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