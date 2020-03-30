Sandıklı'da köylerde dezenfekte çalışmaları başladı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 56 köye dezenfektan dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 56 köye dezenfektan dağıtıldı.

Muhtarlar tarafından teslim alınan dezenfektanlar köydeki cami, konteynerleri, tuvaletler, köy konakları, okullar, toplu taşıma araçları, köy fırınları, çocuk oyun grupları, banklar, muhtarlıklar, duraklar, kapalı olan kahveler gibi alanlarda kullanılıyor.

Köylerde Koronavirüs (Kovid-19) dezenfektan çalışmalarının devam ettiğini belirten Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "İlçede yaşayan herkesin kurallara uyarak, Covid-19 virüsüne karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu belayı; en az zararla, en kısa sürede defetmenin yegane yolu belirtilen kurallara tam uymaktan geçer. Unutmayalım tek tek, hep birlikte tedbirleri her birimiz uygularsak hayatımızı riske atmamış oluruz." dedi.

Kaynak: AA