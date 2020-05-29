Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı
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Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cuma namazı, kapalı pazar yeri ve bazı camilerin bahçesinde kılındı.

Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı
29.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:15

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cuma namazı, kapalı pazar yeri ve bazı camilerin bahçesinde kılındı.Sandıklı ilçesinde cuma namazı kısıtlamasının kaldırılması sonrasında, kapalı pazar yerinde ve belirlenen cami bahçelerinde cuma namazı kılındı. Kapalı pazar yeri bir gün öncesinde belediye zabıta ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlandı. Cuma vaktinde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske ile saf tuttu. Polis ise kapalı pazar yerinde önlem aldı. Kapalı pazar yerinde Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl de cuma namazı kıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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