Sandıklı'da kapalı pazar yerinde cuma namazı AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cuma namazı, kapalı pazar yeri ve bazı camilerin bahçesinde kılındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde cuma namazı, kapalı pazar yeri ve bazı camilerin bahçesinde kılındı.Sandıklı ilçesinde cuma namazı kısıtlamasının kaldırılması sonrasında, kapalı pazar yerinde ve belirlenen cami bahçelerinde cuma namazı kılındı. Kapalı pazar yeri bir gün öncesinde belediye zabıta ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlandı. Cuma vaktinde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske ile saf tuttu. Polis ise kapalı pazar yerinde önlem aldı. Kapalı pazar yerinde Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl de cuma namazı kıldı.

Kaynak: DHA