Sandıklı'da jandarmadan yaşlılara şefkat eli Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katkı veren güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve köylerde yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor.

156 jandarma imdat hattını arayarak talepte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını temin eden ekipler, ailelerin hayır dualarını alıyor.

Kanık, Çevrepınar, Sorkun ve Çamoğlu köyünde yaşayan yaşlıların emekli maaşlarını teslim eden ekipler, erzak ihtiyaçlarını da karşıladı.

Salgın nedeniyle devletin yapmış olduğu çağrıya uyarak evden çıkamadıklarını belirten yaşlılar, uygulamanın çok güzel olduğunu, ihtiyaçlarının jandarma ekipleri tarafından giderildiğini belirterek teşekkür ettiler.

Kaynak: AA