Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim
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Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim

Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçede 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacı ile Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde denetim yapıldı. Sandıklı Hocalar Kavşağında ilçe emniyet, ilçe jandarma ve bölge trafik ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetim yapılan yerlerde ise sürücü ve yolcuların görmesi için Trafik Haftası kapsamında 'aşırı hız ve emniyet kemeri takmanın' önemini anlatan görseller asıldı. Ekipleri denetim esnasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların trafikte uyması gereken kuralları hatırlatarak, trafik kazalarında emniyet kemeri takmanın insanların yaralanma oranını azalttığını vurguladılar. Hatalı solama, aşırı hız ve izin belgesi denetimi de gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan ve izin belgesi bulunmayan sürücülere de cezai işlem uyguladı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim
Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim
Sandıklı'da jandarma ve polisten drone destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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