SANDIKLI, AFYON (İHA) - Sandıklı'da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı gecesi başlayan denetimler sürüyor.

Yılbaşı tatilini Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda geçirmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıklar oluşturdu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Hüdai Kaplıcaları'nda geniş güvenlik önlemleri altında vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini sürdürmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı gecesi başlayan denetimler aralıksız olarak devam etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri drone, motosikletli jandarma timleri ve özel eğitimli dedektör köpeklerin de desteği ile denetimleri sürdürüyor.

Denetimlerde durdurulan araçlar tek tek kontrol edilirken, eksik tespit edilen sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.