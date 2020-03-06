Sandıklı'da İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu
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Sandıklı'da İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İdlib'te şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

06.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:22
Sandıklı'da İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu

Afyonkarahisar'ın ilçesinde, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 'te şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hanife Gülver Akdaş, öğrencilerin şehadet kavramını daha iyi anlamalarını istediklerini söyledi.

Akdaş, "Amacımız, öğrencilerimizin şehitlik kavramını ve şehitlerimiz ile gazilerimize olan vefa borcunu anlamaları için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sandıklı'da İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu
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