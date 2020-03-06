Sandıklı'da İdlib şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu

06.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:20

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İdlib'te şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.



Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hanife Gülver Akdaş, öğrencilerin şehadet kavramını daha iyi anlamalarını istediklerini söyledi.

Akdaş, "Amacımız, öğrencilerimizin şehitlik kavramını ve şehitlerimiz ile gazilerimize olan vefa borcunu anlamaları için böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Kaynak: AA