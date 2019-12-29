Sandıklı'da hız kesici kasislerle trafik kazalarının önüne geçilecek

29.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:07

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uygulanan hız kesici kasisler ile trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.



Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Sandıklı Kaymakamlığı, Jandarma Trafik Timleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından müşterek olarak jandarma trafik sorumluluk bölgesinde trafik kazalarının yoğun olduğu Sandıklı Uşak Caddesi Hocalar Kavşağı, Baştepe köyü, Sorkun Kavşağı ile köylerdeki meskun mahal girişi ile okul önlerinde çift taraflı veya vatandaşların veya öğrencilerin yaya olarak kullandığı yolda çarpma sonucu meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek için toplam 28 adet hız kesici kasis konuldu. Yapılan çalışmayı gören vatandaşlar ve öğrenci velileri, kasis uygulamasından memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA