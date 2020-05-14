Sandıklı'da hayvan sağlığı ve küpeleme çalışmaları Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından kent merkezinde ve köylerde küpeleme ile veba aşısı çalışmaları yapılıyor.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından kent merkezinde ve köylerde küpeleme ile veba aşısı çalışmaları yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının genelge ve emirleri doğrultusunda, ilçede hayvan sağlığı, aşılama ve küpeleme çalışmaları başladı.

Veteriner hekimlerce, 35 bin büyükbaş ile 50 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu ilçedeki aşı ile küpeleme çalışmalarının ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA