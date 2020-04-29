Sandıklı'da gönüllü kadınlar maske üretiyor - AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri, vardiyalı şekilde maske üretimi yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri, vardiyalı şekilde maske üretimi yapıyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki çalışmalarını sürdüren 44 gönüllü kadın, Sandıklı Kaymakamlığı ile belediyenin destekleriyle günde 100-150 arasında maske üretiyor.

Dernek Başkanı Fulya Bolcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü 44 kadının 8'er kişilik gruplarla fedakarca çalışarak, maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devlete ve millete destek olmak istediklerini dile getiren Bolcal, şunları kaydetti:

"Sandıklı Kaymakamlığı ile belediye ve Halk Eğitim Müdürlüğü bizlere destek oldu. 3-4 gün önce üyelerimizle birlikte maske üretim sürecine girdik. Maskelerimizi dikiyoruz, ütülüyoruz ve steril poşetlere koyarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. 44 kadın arkadaşımızla vardiyalı bir şekilde buraya geliyoruz. Fazla kalabalık olsun istemiyoruz. Bu sayede verimli bir şekilde çalışmış oluyoruz. Arkadaşlarım, bu ramazan gününde büyük fedakarlık yaparak buraya geliyorlar. Ortalama günlük 100-150 civarı maske üretiyoruz."

Kaynak: AA