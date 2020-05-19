Sandıklı'da Gönüllü Hanımlar Derneğince üretilen maskeler vatandaşlara dağıtıldı Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyelerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 2 bin maske ilçedeki vatandaşlara dağıtıldı.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyelerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 2 bin maske ilçedeki vatandaşlara dağıtıldı.

Sandıklı Kaymakamlığı ve Belediye destekleriyle ilçe halk eğitim merkezinde dernek üyelerince üretilen 2 bin maske pazar yerinde vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Fulya Bolcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkanabilir kumaştan ürettikleri maskeleri ilçe halkına dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sandıklı'da gönüllü hanımların Kovid-19 salgınında vatandaşlara destek olmak için maske üretimi yaptığını belirten Bolcal, şöyle konuştu:

"Bizim tek isteğimiz ülkemiz ve dünya bu salgından kurtulsun. Emeği geçen başta dernek üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Her türlü şartta milletimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA