Sandıklı'da gıda denetimleri yapıldı

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından tüketici sağlığını korumak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından tüketici sağlığını korumak amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İlçede tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamül üreten işyerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, takviye edici gıda satışı yapan işletmeler, aktarlar, market, büfe gibi işyerleri olmak üzere birçok alanda denetimler yapıldı.

İşletmelere gıda hijyen yönetmeliği doğrultusunda hijyen esasları ile ilgili karşılaşılabilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal risk konularında bilgilendirme yapılırken, gıda yönetmeliğine uymayan işyerlerine uyarılarda bulunuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, izlenebilirliği sağlamak, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yapılan denetim ve kontrollerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy