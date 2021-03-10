Sandıklı'da gençler bir bardak çay ile kadınların içini ısıttı
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Sandıklı'da gençler bir bardak çay ile kadınların içini ısıttı

10.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:51
Sandıklı'da gençler bir bardak çay ile kadınların içini ısıttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli, semt pazarında satış yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli, semt pazarında satış yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Sandıklı Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ayşe Özaslan, Gençlik Merkezi personeli Canan Can ve gönüllü gençler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pazar tezgahlarında satış yapan kadınlara çay ikramı yaptı.

Pandemi nedeniyle hijyenik koşullara uyularak yapılan çay ikramından memnun olan kadınlar, gençlere teşekkür etti.

Pazar tezgahlarında çalışan kadınların içlerini ısıtabilmek amacıyla bir bardak çay ikramında bulunduklarını belirten Gençlik Lideri Ayşe Özaslan, "Gönüllü gençlerimizle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, kadınlara çiçek yerine bu soğuk kış gününde içlerini ısıtabilmek için çay ikramında bulunduk. Bir nebzede olsa onların içini ısıtabildiysek mutlu oluruz. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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