06.10.2019 16:27

Sandıklı'da "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu

Kursiyerlerden görüntüler

Eğitmen Mevlüt Kızak'ın konuşması

Sandıklı'da "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ata sporu olan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu düzenlendi.

Bedesten çarsısında, eğitmen Mevlüt Kızak tarafından verilen kurslara yoğun ilgi görüyor.

Okçuluk ile herkesi tanıştırmak istediklerini ifade eden Kızak, "Sandıklı'da herkesin eline bir kez de olsa yaylı oku alması ve atmasını amaçlıyoruz. Atasporumuz. Ecdat mirasımız. Biz burda çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, kişisel gelişimlerine destek olmak ve çocuklarımızı atasporumuza teşvik etmek için buradayız. Hafta içi akşamları burada kurs veriyoruz. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Önemli olan kendi kültürümüzü yaşamamız ve yaşatmamızdır." ifadelerini kullandı.

Kızak, kursa 20 kursiyerin katıldığını aktararak eğitimlerde yay ile ok tutuşu bilgileri verildiğini ilerleyen zamanlarda da hedef çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA