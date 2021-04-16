Sandıklı'da fidan dikme etkinliği düzenlendi
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Sandıklı'da fidan dikme etkinliği düzenlendi

Sandıklı'da fidan dikme etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Hisar Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlkokulu'nun bahçesinde 50 çam fidanı, okul idaresi ile öğretmenlerce toprakla buluşturuldu.

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, etkinliği öğrencilerle birlikte yapmayı planladıklarını ancak salgın tedbirleri dolayısıyla kurum personeli ve öğretmenlerle etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerden Cavit Özkan ise, "Bugün öğretmenlerimizin desteği ile fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Gönül isterdi ki öğrencilerimizin de bu etkinliğe katılıp daha fazla fidanı toprakla buluşturabilelim. İnşallah, o günlerde yakın zamanda gelecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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