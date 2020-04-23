Sandıklı'da evlerde 23 Nisan coşkusu yaşanıyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ının 100. yılı kutlamaları bu yıl okullarda değil, evlerde yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ının 100. yılı kutlamaları bu yıl okullarda değil, evlerde yapılıyor.

İlçenin çeşitli noktalarda evlerinin pencereleri ve apartmanları okul gibi süsleyen çocuklar, balkonlarda 23 nisan şiirleri okudu.

Çakır Mahallesi Çavuş Ali Sokak'ta bulunan mahalle sakinleri evlerini Türk Bayrakları ve 23 Nisan temaları ile süslerken çocuklara da 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına evlerinin balkon ve pencerelerini süslediler.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Evde kal" çağrısı mesajlarının da yer aldığı pankartlarda 23 Nisan kutlamalarında çocuklar tarafından balkonlarda okunan şiirler evde kalan diğer apartman sakinleri ve mahallede bulunan 65 yaş üstü yaşlılar tarafından balkonlardan alkışlandı.

Mahalle sakinlerinden Filiz Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde kalan çocuklarına 23 Nisan coşkusunu yaşatabilmek adına apartmanlarını süsleyerek kutlama yaptıklarını söyledi.

Bütün mahalle sakinlerinin kutlamalara destek verdiğini dile getiren Yaman, "Çocuklarımız virüs nedeniyle okullara gidemedikleri için evlerimizde bir etkinlik düzenledik. Tüm apartman ve mahalle bu etkinliğe katıldı. İnşallah bu virüsde tüm dünyadan ve ülkemizden biran önce sıyrılır gider. Evde kal Türkiye." dedi.

Kaynak: AA