Sandıklı'da eğitimi masaya yatırıldı
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Sandıklı'da eğitimi masaya yatırıldı

Sandıklı'da eğitimi masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ile ilçede eğitim alanında yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ile ilçede eğitim alanında yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Çöl, Bozkurt'u ziyaret ederek, yeni hizmet binasının ilçede hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler. Ziyarette Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile ilgili kurum müdürlerimizde hazır bulunurken karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak, ilçede yapılması düşünülen çalışmalar hakkında istek, dilek ve temennilerini ilettiler.

Başkan Çöl'ün ikinci ziyareti, Halk Eğitim Müdürlüğü görevine yeni başlayan Osman Gönülseven'e oldu. Halk Eğitim Merkezinde yapılan ziyarette, yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Başkan Çöl, kendisine ilçede güzel hizmetlerde bulunacağından şüphesi olmadığının altını çizdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, Başkan Çöl'ün nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine işlerinde kolaylıklar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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