Sandıklı'da duyarlı vatandaşlara plaket takdim edildi

05.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:08

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışta bulunan duyarlı esnafa plaket takdim edildi.



Kaymakam Eflatun Can Tortop tarafından makam odasında verilen plaket törenine Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yönetim kurulu ve derneğe destek veren ilçe esnaflarından Mehmet Özbilgin ile Ahmet Barışkan katıldı.



Duyarlı esnafların belirli tarihlerde yapılan ekmek cirosunun tamamını derneğe bağışladıklarını ifade eden dernek başkanı Kumartaşlı, desteğini esirgemeyen iş adamları ve vatandaşlara teşekkür etti.



Yardımların anlamlı olduğunu belirten Kaymakam Eflatun Can Tortop ise, yardımlarından dolayı ilçe esnafını takdir ettiğini ve bu tür desteklerin sürmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA